"Тампа" обыграла "Чикаго" в матче НХЛ. Сергачев и Василевский набрали по одному очку

В составе победителей отличились Алекс Киллорн (14-я минута), Янни Гурд (18), Росс Колтон (46), Виктор Хедман (60, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросили Маттиас Янмарк (3) и Дилан Строум (19).

В эпизоде с голом Гурда голевыми передачами отметились нападающий Михаил Сергачев и вратарь Андрей Василевский. Сергачев набрал 20 очков (два гола + 18 передач) в 29 матчах текущего сезона, Василевский отметился вторым результативным пасом за 23 игры, отразил 19 бросков и одержал десятую победу подряд . Всего за карьеры голкипер отдал 13 передач и занимает по этому показателю третье место среди всех российских вратарей в истории НХЛ, уступая лишь Евгению Набокову (15) и Николаю Хабибулину (18).

"Тампа" занимает первую позицию в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 44 очка в 29 матчах. "Чикаго" находится на четвертой позиции с 33 очками за 31 игру. Следующую встречу команды проведут 20 марта в Тампе.

В других матчах игрового дня "Бостон" на выезде обыграл "Баффало" (4:1), "Коламбус" - "Каролину" (3:2 ОТ). "Нэшвилл" на выезде победил "Флориду" (2:1), вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 25 бросков. "Филадельфия" в гостях обыграла "Нью-Йорк Айлендерс", голкипер команды нью-йоркской команды Семен Варламов отбил 27 бросков. "Нью-Джерси" дома победил "Питтсбург" (3:2), нападающий гостей Евгений Малкин пропускал встречу из-за травмы.