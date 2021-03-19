Обвиненного в расизме футболиста "Славии" Куделу избили после матча Лиги Европы

ТАСС, 19 марта. Защитник чешской "Славии" Ондржей Кудела был избит футболистом шотландского "Рейнджерс" Гленом Камара после матча команд в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба "Славии".

В ответным матче 1/8 финала Лиги Европы "Славия" в гостях обыграла "Рейнджерс" со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира. В концовке матча, по словам главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда, Кудела использовал оскорбительные высказывания расистского характера в адрес Камара.

"Славия решительно отвергает отвратительные обвинения в расизме", - говорится в сообщении пресс-службы клуба. - После окончания игры команду не пустили в раздевалку, Кудела подвергся нападению со стороны Камара, который ударил его кулаком по голове в присутствии тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда. Даже присутствовавшие на месте происшествия представители УЕФА были шокированы таким поведением. Сейчас команда находится в безопасности в отеле под наблюдением шотландской полиции".

Вратарь "Славии" Ондржей Коварж был заменен во втором тайме после того, как игрок "Рейнджерс" Кемар Руф попал ему бутсой в лицо. "Череда грубых вмешательств со стороны соперника закончилась травмами наших футболистов, вратарю Коваржу наложили десять швов на лице, у него сотрясение мозга.