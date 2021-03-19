Замечаний по инфраструктуре к Универсиаде по итогам общественных обсуждений не поступило

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Общественные обсуждения по проектам планировки и межевания территории, предназначенной для сети водоснабжения к Универсиаде-2023, завершились в Екатеринбурге - замечаний по проектам от участников не поступило. Об этом говорится в заключении о результатах общественных обсуждений, текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее сообщалось, что общественные обсуждения начались 12 февраля, проекты, вынесенные на них, были размещены на официальном портале Екатеринбурга 19 февраля.

"Все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования "город Екатеринбург". От участников общественных обсуждения предложений и замечаний не поступило", - говорится в документе.

В обсуждениях могли принять участие граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены проекты.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.