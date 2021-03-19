Нурмагомедов поблагодарил UFC за возможность проявить себя

ТАСС, 19 марта. Завершивший карьеру российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выразил благодарность Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) за предоставленную возможность проявить себя. Об этом он написал на своей странице в Instagram .

Ранее прошли переговоры главы UFC Дэйны Уайта и Нурмагомедова по поводу возможности продолжения карьеры россиянина. По итогам переговоров Уайт сообщил об окончательном решении Нурмагомедова завершить карьеру в смешанных единоборствах.

"Дэйна Уайт, спасибо большое тебе и всей команде UFC за возможность проявить себя, вы перевернули мою жизнь благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои дети будут также помнить тебя. Сегодня была беседа двух настоящих мужчин. Также спасибо всей команде, спарринг-партнерам и фанатам. Надеюсь, вы примете и поймете мое решение", - написал 32-летний Нурмагомедов.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи. Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.