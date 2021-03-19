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ММА

Нурмагомедов поблагодарил UFC за возможность проявить себя

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что россиянин официально завершил карьеру
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Завершивший карьеру российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выразил благодарность Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) за предоставленную возможность проявить себя. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Ранее прошли переговоры главы UFC Дэйны Уайта и Нурмагомедова по поводу возможности продолжения карьеры россиянина. По итогам переговоров Уайт сообщил об окончательном решении Нурмагомедова завершить карьеру в смешанных единоборствах.

"Дэйна Уайт, спасибо большое тебе и всей команде UFC за возможность проявить себя, вы перевернули мою жизнь благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои дети будут также помнить тебя. Сегодня была беседа двух настоящих мужчин. Также спасибо всей команде, спарринг-партнерам и фанатам. Надеюсь, вы примете и поймете мое решение", - написал 32-летний Нурмагомедов.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи. Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.

Теги
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