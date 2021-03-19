Хацкевич покинул пост главного тренера "Ротора"

"Решение принято без эмоций, взвешенно, - сказал генеральный директор клуба Андрей Рекечинский. - Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом", и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить".

О том, кто будет новым главным тренером "Ротора", не сообщается.

Хацкевичу 47 лет, он возглавил "Ротор" в конце 2019 года. Под его руководством клуб вернулся в высший дивизион чемпионата России спустя 16 лет. Ранее он работал главным тренером в украинском "Динамо" (Киев), сборной Белоруссии, ассистентом тренера в сборной Украины. Вместе с "Динамо" он по два раза выигрывал Суперкубок Украины и серебряные медали национального первенства.

После 23 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ротор" занимает 13-е место (зона переходных матчей за право остаться в лиге на следующий сезон) в таблице, набрав 18 очков. Отставание от 12-й строчки, гарантирующей место в лиге на следующий сезон, составляет восемь очков, отрыв от зоны прямого вылета - четыре очка.

В 24-м туре "Ротор" примет московский "Локомотив" 3 апреля. До конца чемпионата осталось семь туров.