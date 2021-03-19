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Чемпионат мира по фигурному катанию

Фигуристка Синицина рассказала о подготовке к чемпионату мира в Швеции

Турнир пройдет с 22 по 28 марта в Швеции

ТАСС, 19 марта. Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, отметила, что пара не испытывала дискомфорта в тренировочном процессе при подготовке к чемпионату мира в Швеции. Комментарий спортсменки приводит Федерация фигурного катания на коньках России.

Синицина и Кацалапов из-за болезни и травм пропустили ряд соревнований в нынешнем сезоне. Фигуристы в конце февраля одержали победу в финале Кубка России.

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"Мы постепенно набирали форму, делали все это под надзором врачей. К финалу Кубка России подготовились достаточно хорошо, хотя и не без проблем, - сказала Синицина. - Отдохнули пару дней после финала, затем сразу вышли на лед и всю неделю не просто тренировались, с нагрузкой, себя не отпускали. Мы не устали во время финала, потому что у нас, можно сказать, сезон только начался".

"Мы себя хорошо чувствовали. С нагрузкой стали работать, и все шло гладко, хорошо. Съездили в Питер на шоу Алексея Николаевича Мишина и затем в полную силу, "жестко" тренировались дома", - добавила спортсменка.

Чемпионат мира в Швеции пройдет с 22 по 28 марта.

Синицина и Кацалапов являются чемпионами Европы в танцах на льду, серебряными призерами чемпионата мира, а также двукратными чемпионами России.

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