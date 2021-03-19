Почти 11 тыс. человек подали заявки на волонтерство во время Евро-2020 в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Центр подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге получил заявки почти от 11 тыс. человек, возможность участия иностранных добровольцев пока обсуждается. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель руководителя центра Дмитрий Антонов.

"Сегодня завершается процесс собеседований с теми ребятами, которые подали заявки. Всего на данный момент подано 10 987 заявок с учетом второй волны донабора, который мы открыли 3 февраля этого года. За вторую волну у нас подано 769 заявок", - рассказал Антонов.

По его словам, помимо России, центр получил заявки от добровольцев из Албании, Алжира, Гвинеи, Венгрии, Индии, Италии, Пакистана, Германии, Греции и ряда других стран.

"Важно оговориться, что пока это только заявки из этих стран, потому что мы в тесном контакте с Роспотребнадзором и будем на основании их рекомендаций смотреть, можем ли мы граждан иностранных государств вообще принять в нашу программу", - пояснил Антонов. Он добавил, что окончательные списки тех, кто прошел отбор, должны быть сформированы через две недели. Всего во время чемпионата в городе будут работать 1,5 тыс. добровольцев, из них 300 человек - в резерве.

Подавляющее большинство желающих, по словам Антонова, девушки, они подали 79% заявок. Самому старшему волонтеру 85 лет, он из Петербурга. Среди регионов России, помимо города - хозяина матчей, наибольшую активность показали добровольцы из Ленинградской и Ростовской областей и Краснодарского края.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.