Пайкин: Минспорт поможет успешно профинансировать программы развития спорта в регионах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Совместная работа с Министерством спорта России позволит успешно профинансировать программы развития спорта в регионах. Об этом на заседании коллегии министерства спорта заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Ранее о приоритетности программ "Сельский тренер" и "Спорт на селе" заявлял глава Минспорта Олег Матыцин.

"Необходимо учитывать, что 40 миллионов наших граждан проживает в сельской местности, - сказал Пайкин. - И мы должны, прилагая совместные усилия, обеспечить для них инфраструктурную и финансовую доступность физкультурно-оздоровительных услуг".

"Я хочу поблагодарить министерство спорта за совместную с комитетом работу в названном направлении. Только консолидировав нашу деятельность, мы сможем добиться наполнения, в том числе финансового, программы "Спорт на селе" эффективными проектами, такими как "Сельский тренер", "Поддержка спортивных инструкторов и специалистов", а также "Развитие объектов спортивной инфраструктуры", которые позволят добиться реальных результатов развития спорта на сельских территориях", - добавил Пайкин.