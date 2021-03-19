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Массовый спорт

Пайкин: Минспорт поможет успешно профинансировать программы развития спорта в регионах

Ранее о приоритетности программ "Сельский тренер" и "Спорт на селе" заявлял глава Минспорта Олег Матыцин
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин Сергей Фадеичев/ТАСС
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Совместная работа с Министерством спорта России позволит успешно профинансировать программы развития спорта в регионах. Об этом на заседании коллегии министерства спорта заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Ранее о приоритетности программ "Сельский тренер" и "Спорт на селе" заявлял глава Минспорта Олег Матыцин.

"Необходимо учитывать, что 40 миллионов наших граждан проживает в сельской местности, - сказал Пайкин. - И мы должны, прилагая совместные усилия, обеспечить для них инфраструктурную и финансовую доступность физкультурно-оздоровительных услуг".

"Я хочу поблагодарить министерство спорта за совместную с комитетом работу в названном направлении. Только консолидировав нашу деятельность, мы сможем добиться наполнения, в том числе финансового, программы "Спорт на селе" эффективными проектами, такими как "Сельский тренер", "Поддержка спортивных инструкторов и специалистов", а также "Развитие объектов спортивной инфраструктуры", которые позволят добиться реальных результатов развития спорта на сельских территориях", - добавил Пайкин.

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