Матыцин: эффективность сборов российских олимпийцев в условиях пандемии остается высокой

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Эффективность тренировочных сборов российских спортсменов, готовящихся к выступлению на Олимпийских играх, продолжает оставаться высокой, несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавируса. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил его глава Олег Матыцин.

"Впервые за историю олимпийского движения тренировочные планы сборных были скорректированы. Вместе с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России и благодаря взаимодействию с Роспотребнадзором мы выработали регламенты. Эффективность продолжает оставаться высокой и на заключительном этапе, я думаю, мы будем делать все необходимое, чтобы наши спортсмены, тренеры и медицинский персонал были в оптимальной форме перед Олимпиадой", - сказал Матыцин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.