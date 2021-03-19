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Олимпиада в Токио

Матыцин: эффективность сборов российских олимпийцев в условиях пандемии остается высокой

Министр спорта России напомнил, что нужно делать все необходимое, чтобы спортсмены, тренеры и медицинский персонал были в оптимальной форме перед Олимпиадой
Министр спорта России Олег Матыцин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Эффективность тренировочных сборов российских спортсменов, готовящихся к выступлению на Олимпийских играх, продолжает оставаться высокой, несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавируса. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил его глава Олег Матыцин.

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"Впервые за историю олимпийского движения тренировочные планы сборных были скорректированы. Вместе с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России и благодаря взаимодействию с Роспотребнадзором мы выработали регламенты. Эффективность продолжает оставаться высокой и на заключительном этапе, я думаю, мы будем делать все необходимое, чтобы наши спортсмены, тренеры и медицинский персонал были в оптимальной форме перед Олимпиадой", - сказал Матыцин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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