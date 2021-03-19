Минспорт РФ назвал хронической проблему неучастия российских футболистов в Олимпиадах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Неучастие российских футболистов в финальных олимпийских турнирах является хронической проблемой. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил директор департамента спорта высших достижений Алексей Морозов.

Последний раз отечественные футболисты имели возможность выступать на Олимпийских играх в 1988 году в Сеуле, где они завоевали золотые медали. С тех пор представители этого вида спорта ни разу не прошли квалификационный отбор.

"В Токио мы не будем представлены в девяти видах спорта. В тех же софтболе, бейсболе и хоккее на траве - налицо хроническая ситуация. По футболу приняты очень серьезные меры на федеральном уровне, есть "Стратегия-2030". В 2024 году мы сделаем анализ, посмотрим, как будут реализованы мероприятия", - сказал Морозов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.