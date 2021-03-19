МОК согласовал парадную и повседневную форму российских спортсменов на Играх в Токио

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму одежды российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил руководитель главного управления Олимпийского комитета России (ОКР) по обеспечению участия в олимпийских спортивных соревнованиях (директор по спорту) Андрей Конокотин.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба. На чемпионатах мира, проходивших с начала этого года, российские спортсмены выступали в экипировке без государственных символов.

"Мы предполагаем, что в состав олимпийской сборной России войдут 360-380 спортсменов, - сказал Конокотин. - Важным моментом является экипировка. МОК согласовал нам парадную и повседневную формы одежды. В экипировку пришлось вносить определенные изменения, что повлекло за собой изменение сроков и поставки. Исходим из того, что экипировочный центр откроется 30 июня".

"До 2024 года у олимпийского комитета подписан контракт с компанией Zasport, у которой сейчас находятся права на использование символики ОКР на одежде, обуви и аксессуарах, - добавил Конокотин. - В рамках этого контракта ОКР не может предоставить третьим лицам право использовать символику ОКР для ее размещения на любой одежде, обуви и аксессуарах. Мы уже практически завершили переговоры с Zasport для оперативного решения сложившейся ситуации. Предполагается, что 25 марта на исполкоме ОКР будут рассмотрены изменения и дополнения договора с Zasport, которые предусматривают возможность некоммерческого использования знака ОКР на боевой форме российский спортсменов на Играх в Токио и Пекине".

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.