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Олимпиада в Токио

Спортсменам запретили выходить за территорию Олимпийской деревни на Играх в Токио

Это можно будет сделать только в исключительных случаях по специальному разрешению

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спортсменам запретили выходить за пределы Олимпийской деревни на летних Играх в Токио. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил директор главного управления Олимпийского комитета России (ОКР) по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин.

"Выход за пределы олимпийской деревни запрещен. Только в исключительных случаях по специальному разрешению. Спортсменам и официальным лицам запрещено посещать соревнования по другим видам спорта. Заезд в олимпийскую деревню возможен не ранее, чем за пять дней до начала соревнований по виду спорта, а выезд должен произойти в течение 48 часов с момента завершения соревнований", - сказал Конокотин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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