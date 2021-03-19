Спортсменам запретили выходить за территорию Олимпийской деревни на Играх в Токио

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спортсменам запретили выходить за пределы Олимпийской деревни на летних Играх в Токио. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил директор главного управления Олимпийского комитета России (ОКР) по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин.

"Выход за пределы олимпийской деревни запрещен. Только в исключительных случаях по специальному разрешению. Спортсменам и официальным лицам запрещено посещать соревнования по другим видам спорта. Заезд в олимпийскую деревню возможен не ранее, чем за пять дней до начала соревнований по виду спорта, а выезд должен произойти в течение 48 часов с момента завершения соревнований", - сказал Конокотин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.