{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МОК настоятельно рекомендует вакцинацию спортсменов перед Олимпиадой в Токио

По словам директора по спорту Олимпийского комитета России Андрея Конокотина, Федеральное медико-биологическое агентство располагает всеми мощностями для вакцинации всех спортсменов сборной страны
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно рекомендует всем участникам Игр в Токио заблаговременно пройти вакцинацию перед приездом в Японию. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил директор по спорту Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.

"Единственным обязательным условием является отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до въезда в Японию. В последних документах МОК присутствует настойчивая рекомендация вакцинации перед Играми. ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство - прим. ТАСС) располагает всеми мощностями для вакцинации всех спортсменов сборной страны", - сказал Конокотин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Олимпиада в ТокиоПандемия COVID-19
Санкции WADA против российского спорта
Лукин заявил, что обсуждает возможность ухода из Паралимпийского комитета России
Глава ПКР отметил, что этот вопрос находится в процессе обсуждения
Лукин заявил, что обсуждает возможность ухода из Паралимпийского комитета России
Читать полностью