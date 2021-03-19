МОК настоятельно рекомендует вакцинацию спортсменов перед Олимпиадой в Токио

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно рекомендует всем участникам Игр в Токио заблаговременно пройти вакцинацию перед приездом в Японию. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил директор по спорту Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.

"Единственным обязательным условием является отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до въезда в Японию. В последних документах МОК присутствует настойчивая рекомендация вакцинации перед Играми. ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство - прим. ТАСС) располагает всеми мощностями для вакцинации всех спортсменов сборной страны", - сказал Конокотин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.