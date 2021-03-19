Власенко считает, что его арест может плохо отразиться на выступлении россиян в Токио

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Арестованный член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), глава трех российских спортивных федераций Алексей Власенко, обвиняемый в мошенничестве, считает что его арест может негативно отразиться на выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Об этом журналистам сообщила член ОНК Марина Литвинович, которая посетила чиновника в СИЗО-4 "Медведь".

"Мы посетили Власенко в СИЗО-4. Он считает, что его арест может плохо отразиться на выступлениях российских сборных на Олимпиаде в Токио. По словам арестованного, он даже думает о том, чтобы попросить следователя отпустить его на Олимпиаду. Потом он готов вернуться обратно", - рассказала наблюдатель. По ее словам, он был в Нидерландах, когда узнал о своем уголовном деле, но принял решение вернуться в РФ.

По словам Литвинович, Власенко находится в СИЗО в той же одежде, в которой был арестован, сменной одежды нет. "Родственники даже не знают, где он, поэтому он сидит пока без передач, без писем и денег на счету. Сейчас будем связываться с его родственниками, чтобы они срочно принесли ему сменную одежду", - отметила правозащитник.

Власенко содержится в четырехместной, так называемой карантинной камере для вновь прибывающих в изолятор. "Мы попросили выдать в камеру чайник или кипятильник, которых там нет. Телевизора и холодильника там тоже нет. А также попросили принести ему книги, в частности, учебник по английскому языку", - заключила Литвинович.

Власенко является президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России. Он арестован на срок до 16 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 56-летнему Власенко грозит до 10 лет колонии. С 2005 по 2010 год он был советником президента Олимпийского комитета России, входит в состав Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания, является членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA) и международной комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов.