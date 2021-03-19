Международный паралимпийский комитет согласовал экипировку россиян на Играх в Токио

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) и Международный паралимпийский комитет (МПК) согласовали экипировку российских спортсменов на Играх в Токио. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

МОК согласовал парадную и повседневную форму российских спортсменов на Играх в Токио

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.

"Экипировку мы с МПК согласовали, - сказал Рожков. - Компания Forward сегодня ее изготавливает, планируем экипировать основную часть команды на заключительных сборах".

Рожков сообщил, что торжественные проводы делегации на Игры запланированы на 15 августа. "Рассматриваем как традиционный формат на Поклонной горе, так и формат телемоста. Первая группа - административный состав команды - прибудет в Токио 17 августа. 18 августа планируется прибытие основной делегации", - добавил Рожков.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио.