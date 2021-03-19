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Олимпиада в Токио

Антидопинговое тестирование должны пройти 422 кандидата в сборную России на Паралимпиаду

Они должны пройти 826 антидопинговых тестирований

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Все российские паралимпийцы, претендующие на участие в Паралимпиаде в Токио, должны перед поездкой в Японию пройти обязательную проверку на допинг. Об этом на заседании коллегии Минспорта РФ сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Наши паралимпийцы должны пройти обязательное антидопинговое тестирование. Сейчас в расширенном списке 422 кандидата, они должны пройти 826 антидопинговых тестирований", - сказал Рожков.

С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио состоится летняя Паралимпиада.

Теги
РоссияОлимпиада в Токио
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