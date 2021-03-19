{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Футболист Мостовой заявил, что будет выкладываться на 200% в составе сборной России

Национальная команда проводит сбор в Сочи перед матчами отборочного турнира ЧМ-2022
Андрей Мостовой Егор Алеев/ТАСС
Описание
Андрей Мостовой
© Егор Алеев/ТАСС

СОЧИ, 19 марта. /ТАСС/. Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой будет выкладываться на 200 процентов на сборе национальной команды России по футболу в Сочи. Об этом он заявил журналистам.

"Задумывался над этим [что не будет вызова в сборную], тренерский штаб вызвал меня, благодарен за это. Отдаваться буду, чтобы отблагодарить за вызов. На 200 процентов буду выкладываться в играх и на тренировках", - сказал Мостовой журналистам после тренировки.

Он отметил, что команда еще не разбирала сборную Мальты, с которой россияне будут играть 24 марта. "Эту сборную особо не знаю", - добавил Мостовой.

В пятницу сборная России по футболу провела вторую тренировку в рамках подготовки к отборочным играм чемпионата мира - 2022. В сборах принимают участие 18 футболистов, еще один, полузащитник Роман Зобнин, присоединится во второй половине дня.

Сборная России в рамках отборочного турнира сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).

Теги
ЧМ-2022 по футболу
Санкции WADA против российского спорта
Лукин заявил, что обсуждает возможность ухода из Паралимпийского комитета России
По словам главы ПКР, главное, чтобы это не навредило спортсменам и их подготовке к Играм
Лукин заявил, что обсуждает возможность ухода из Паралимпийского комитета России
Читать полностью