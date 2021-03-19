Фонд поддержки олимпийцев потратит на подготовку к Играм в Токио более 1,42 млрд рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Фонд поддержки олимпийцев выделит сумму в размере более 1,42 млрд рублей на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио. Об этом на заседании коллегии Министерства сорта РФ заявил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

"В 2019, 2020 и 2021 годах реализуется программа поддержки ведущих тренеров общероссийских федераций по олимпийским видам спорта. Наши спортсмены работают в условиях неполного финансирования, особенно по внебюджетной статье, - сказал Катушев. - В мае мы заканчиваем реализации двух программ, которые оцениваются в 435 млн рублей. 154 человека из олимпийских федераций получают ежегодные гранты в размере от 720 тыс. до 3 млн рублей".

"Общая сумма составляет 1,42 млрд рублей, это все программы - и принятые, и реализованные, и запланированные в связи с Олимпиадой в Токио. Думаю, что это не предел, в ближайшее время сумма будет увеличена", - добавил Катушев.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.