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Футбол в России

Нового тренера "Ротора" футболистам представят в понедельник

В пятницу команду покинул Александр Хацкевич

ВОЛГОГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Новый тренер волгоградского футбольного клуба "Ротор" после отстранения Александра Хацкевича будет представлен игрокам в понедельник на тренировке, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе клуба.

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Ранее белорус Александр Хацкевич, который возглавлял "Ротор" с конца 2019 года, покинул пост главного тренера.

"Кандидатура нового тренера волгоградского футбольного клуба будет представлена в понедельник на тренировке", - сказали в пресс-службе.

Под руководством Хацкевича клуб вернулся в высший дивизион чемпионата России спустя 16 лет. После 23 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ротор" занимает 13-е место (зона переходных матчей за право остаться в лиге на следующий сезон), набрав 18 очков. Отставание от 12-й строчки, гарантирующей место в лиге на следующий сезон, составляет восемь очков.

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