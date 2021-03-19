Ахметов: футболисты ЦСКА будут биться за главного тренера Гончаренко

СОЧИ, 19 марта. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба ЦСКА стараются не отвлекаться на слухи об отставке главного тренера Виктора Гончаренко и готовы биться за него. Об этом журналистам рассказал полузащитник армейцев Ильзат Ахметов после тренировки сборной России в Сочи.

"Такие разговоры [об отставке главного тренера] не могут нравиться, стараемся не отвлекаться. Но за тренера, конечно, мы готовы биться. Надеемся, что все выправится. Только уважение и благодарность [ему]", - сказал Ахметов.

ЦСКА потерпел в последних двух турах Тинькофф - Российской премьер-лиги поражения от "Арсенала" (1:2) и "Зенита" (2:3). ЦСКА занимает четвертое место в таблице, набрав 40 очков в 23 матчах. "Локомотив" также набрал 40 очков и идет третьим, опережая армейцев по дополнительным показателям.