Президент "Ак Барса" заявил, что казанский клуб всегда претендует на чемпионство в КХЛ

АЛЬМЕТЬЕВСК /Республика Татарстан/, 19 марта. /ТАСС/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" имеет все шансы на победу в плей-офф. Президент клуба Наиль Маганов ждет от серии с "Салаватом Юлаевым" честной игры и хорошего хоккея.

"Ак Барс" - тот клуб, который вправе рассчитывать, и у него есть все для того, чтобы самых больших успехов достигать. Он уже не один раз это демонстрировал, и делал это почаще, чем другие клубы. Наш капитан (Данис Зарипов - прим. ТАСС) вообще пятикратный чемпион. Что жду от этой серии? Хорошего спорта, хоккея, честного соревнования и победы сильнейшего", - сказал он журналистам в пятницу.

"Ак Барс" 17 марта на домашней площадке одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 4:1 в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в противостоянии до четырех побед - 1-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет в Казани 19 марта.