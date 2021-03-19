Ласицкене рассчитывает открыть летний сезон майским этапом Бриллиантовой лиги в Марокко

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Этап Бриллиантовой лиги, который пройдет 23 мая в Рабате, может стать для действующей чемпионки мира и Европы в прыжках в высоту Марии Ласицкене первым международным стартом в 2021 году. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Совет World Athletics 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам.

"Мы подадим документы на получение нейтрального статуса сразу после того, как будет такая возможность. Сейчас находимся в состоянии ожидания. Что касается соревновательных планов, то в случае получения нейтрального статуса Мария планирует открыть международный сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко. И в дальнейшем все этапы Бриллиантовой лиги, где в программе есть женские прыжки в высоту, будут у нее в приоритете", - сказала Назарова.

Последний раз Ласицкене выступала на зарубежных соревнованиях под флагом своей страны осенью 2019 года на Всемирных военных играх в китайском Ухане. В 2020 году до участия в международных стартах не был допущен ни один российский легкоатлет.