{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Шлеменко: Нурмагомедов может вернуться в спорт, если его заинтересуют финансово

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что россиянин официально завершил карьеру

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов может вернуться в спорт, если его заинтересуют материально. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Александр Шлеменко.

На эту тему
Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру
Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

Ранее президент UFC Дэйна Уайт и Нурмагомедов встретились в США. Уайт объявил о том, что россиянин окончательно завершил карьеру.

"Я не понял, что изменилось с того времени, как Хабиб объявил о завершении карьеры. Проблем с возвращением у него нет, если Хабиб захочет, то вернется, не захочет - не вернется. Если финансово его заинтересует возвращение, то вернется. Сейчас значит нет финансового интереса", - сказал Шлеменко.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения, в UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
Санкции WADA против российского спорта
Лукин заявил, что обсуждает возможность ухода из Паралимпийского комитета России
По словам главы ПКР, главное, чтобы это не навредило спортсменам и их подготовке к Играм
Лукин заявил, что обсуждает возможность ухода из Паралимпийского комитета России
Читать полностью