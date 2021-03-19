Шлеменко: Нурмагомедов может вернуться в спорт, если его заинтересуют финансово

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов может вернуться в спорт, если его заинтересуют материально. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Александр Шлеменко.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт и Нурмагомедов встретились в США. Уайт объявил о том, что россиянин окончательно завершил карьеру.

"Я не понял, что изменилось с того времени, как Хабиб объявил о завершении карьеры. Проблем с возвращением у него нет, если Хабиб захочет, то вернется, не захочет - не вернется. Если финансово его заинтересует возвращение, то вернется. Сейчас значит нет финансового интереса", - сказал Шлеменко.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения, в UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.