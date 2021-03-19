Финалисты прошлогоднего розыгрыша "Бавария" и ПСЖ сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 19 марта. Германская "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) встретятся на стадии 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Остальные пары этой стадии выглядят следующим образом: "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия); "Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия); "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" (Англия).

В 1/2 финала победитель пары "Бавария" - ПСЖ встретится с сильнейшим в паре "Манчестер Сити" - "Боруссия", победитель в паре "Реал" - "Ливерпуль" сыграет с сильнейшим в паре "Порту" - "Челси".

Первые матчи 1/4 финала пройдут 6 и 7 апреля, ответные - 13 и 14 апреля. "Манчестер Сити", "Порту", "Бавария" и "Реал" сыграют первые матчи дома. Первые матчи 1/2 финала состоятся 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая. Сильнейший в паре "Бавария" - ПСЖ и "Реал" - "Ливерпуль" начнет полуфинальную серию дома.

Финал пройдет 29 мая в Стамбуле. В прошлом розыгрыше в финале "Бавария" победила ПСЖ со счетом 1:0.