Гаспарян обыграла Александрову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 19 марта. Россиянка Маргарита Гаспарян обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5. В полуфинале 26-летняя Гаспарян, которая попала в основную сетку турнира, получив специальное приглашение (wild card), сыграет с победительницей пары Вера Звонарева - Анастасия Гасанова.

Гаспарян занимает 126-е место в рейтинге WTA. На ее счету два титула под эгидой организации, высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2016 года.

Александрова занимает 34-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе две победы на турнирах под эгидой WTA, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии (2020, 2021) и Открытого чемпионата Франции (2019, 2020).

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в категории WTA Premier. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.