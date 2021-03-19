Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпиаде

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ рассматривает одно из произведений Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов вместо гимна страны. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что "Катюша" не может звучать вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

"Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Предварительно этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Это интересное предложение, демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт ее использования уже есть", - сказал Матыцин.

Ранее фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского звучал при награждении российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту. Также эта музыка прозвучит в случае побед российских фигуристов на чемпионате мира, который пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.