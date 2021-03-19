{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта
Обновлено 

Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпиаде

Ранее фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского звучал при награждении российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ рассматривает одно из произведений Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов вместо гимна страны. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

На эту тему
"Катюшу" на самом деле еще не запретили. Запутанная история выбора гимна для Олимпиады
"Катюшу" на самом деле еще не запретили.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что "Катюша" не может звучать вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

"Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Предварительно этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Это интересное предложение, демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт ее использования уже есть", - сказал Матыцин.

Ранее фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского звучал при награждении российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту. Также эта музыка прозвучит в случае побед российских фигуристов на чемпионате мира, который пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Теги
РоссияМатыцин, Олег ВасильевичСанкции WADA против российского спорта
Биатлон
Драчев: сокращение женской квоты в Кубке мира очень печально для российского биатлона
В гонках сезона-2021/22 женскую сборную России смогут представить не более пяти биатлонисток
Читать полностью