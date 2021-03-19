Матыцин: система Fan ID вводится в РПЛ для формирования комфортной среды для болельщиков

17 марта стало известно, что РПЛ запустила добровольную идентификацию болельщиков. Система будет работать в тестовом режиме. У болельщиков с Fan ID будет право приоритетного прохода на стадионы через отдельные турникеты.

"Мы видим необходимость повышения внимания к безопасности организации и проведения крупных массовых соревнований, - сказал Матыцин. - Тут уровень не только контроля, но и уважения, потому что система предполагает формирование культуры общения с болельщиками, это формирование максимально комфортной среды для тех, кто приходит на стадион. Мы активно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами. Чтобы обеспечить безопасность, но и не ограничить, и не снизить количество людей, которые готовы приходить на стадион".

Паспорт болельщика (Fan ID) - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.