РУСАДА компенсировало WADA судебные издержки в размере $432 тыс.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) 400 тыс. швейцарских франков (около $432 тыс.) в качестве компенсации средств, затраченных в ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Согласно решению CAS от 17 декабря РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. Кроме того, РУСАДА обязали выплатить до 17 марта 2021 года 400 тыс. швейцарских франков в качестве компенсации расходов, понесенных в связи с арбитражным разбирательством в CAS, а также штраф в размере 10% от дохода РУСАДА за 2019 год или $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше). В случае несвоевременной выплаты WADA имеет право начислить проценты в размере 5% годовых.

"WADA в пятницу подтвердило получение 400 тыс. швейцарских франков. По второму счету РУСАДА обосновало сумму меньше $100 тыс. Ожидаем ответа WADA и счет, чтобы его оплатить", - заявили в пресс-службе.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна.