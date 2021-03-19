Журова: отказать в использовании музыки Чайковского на Играх может только бескультурный

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Отказать России в использовании произведения Петра Чайковского вместо гимна на Олимпиаде и чемпионатах мира могут только бескультурные. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

В пятницу министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Минспорт рассматривает одно из произведений Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) посчитал это недопустимым.

"Давайте говорить откровенно, в песне "Катюша" был некий вызов, им казалось, что где-то русские опять заложили какую-то провокацию. Мы относимся к "Катюше" как к песне, воодушевляющей нас на победы. Музыка Чайковского в этом плане более приемлема, это нейтральное предложение", - считает Журова.

"Отказать в музыке Чайковского может только бескультурный, потому что его музыка принадлежит всему миру. Это действительно красивое произведение, которое ассоциируется с Россией. Если действительно будет Чайковский, то я только поддерживаю", - добавила она.

Ранее фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского звучал при награждении российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту. Также эта музыка прозвучит в случае побед российских фигуристов на чемпионате мира, который пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.