Россиянка Звонарева вышла в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Гаспарян обыграла Александрову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 36-летней Звонаревой, которая попала на турнир, получив специальное приглашение (wild card). Гасанова вышла в основную сетку турнира через квалификацию. В полуфинале Звонарева сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян (126-я ракетка мира), которая обыграла соотечественницу Екатерину Александрову (34) - 6:2, 7:5.

Звонарева занимает 145-ю строчку рейтинга WTA и имеет в активе 12 титулов под эгидой ассоциации. В 2010 году россиянка дошла до финала двух турниров серии Большого шлема - Уимблдона и Открытого чемпионата США. Гасановой 21 год, она находится на 241-й строчке мирового рейтинга.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в категории WTA Premier. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.