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St. Petersburg Ladies Trophy

Россиянка Звонарева вышла в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Теперь она сыграет с соотечественницей Маргаритой Гаспарян
Вера Звонарева Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Вера Звонарева
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Россиянка Вера Звонарева обыграла соотечественницу Анастасию Гасанову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 36-летней Звонаревой, которая попала на турнир, получив специальное приглашение (wild card). Гасанова вышла в основную сетку турнира через квалификацию. В полуфинале Звонарева сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян (126-я ракетка мира), которая обыграла соотечественницу Екатерину Александрову (34) - 6:2, 7:5.

Звонарева занимает 145-ю строчку рейтинга WTA и имеет в активе 12 титулов под эгидой ассоциации. В 2010 году россиянка дошла до финала двух турниров серии Большого шлема - Уимблдона и Открытого чемпионата США. Гасановой 21 год, она находится на 241-й строчке мирового рейтинга.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в категории WTA Premier. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.

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