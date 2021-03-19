{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта

Тарпищев считает песню Высоцкого хорошей заменой гимну РФ на Олимпиаде

Член МОК отметил, что в творчестве Высоцкого много песен о спорте
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Песня Владимира Высоцкого "Про прыгуна в высоту" могла бы достойно заменить национальный гимн для российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал член Международного олимпийского комитета и исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

На эту тему
Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпиаде
Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпиаде

Министерство спорта РФ в пятницу объявило, что рассматривает одно из произведений Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов вместо гимна страны

"Я в свое время говорил, что надо брать Высоцкого, у него много спортивного текста, понятого только нам, россиянам, - сказал Тарпищев. - Это была бы чума. "Разбег, прыжок и стыдно подниматься. Во рту опилки, слезы из-под век". Как это переведешь иностранцам? А у нас бы зашло на ура".

' Владимир Высоцкий/YouTube'

"Но пока в МОК даже не думают об этой теме, поэтому все эти разговоры кажутся преждевременными", - добавил Тарпищев.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) посчитал это недопустимым.

Теги
Санкции WADA против российского спорта
ЧМ-2022 по футболу
Полузащитник "Монако" Головин не сможет сыграть за сборную России в домашнем матче
Читать полностью