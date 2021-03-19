Тарпищев считает песню Высоцкого хорошей заменой гимну РФ на Олимпиаде

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Песня Владимира Высоцкого "Про прыгуна в высоту" могла бы достойно заменить национальный гимн для российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал член Международного олимпийского комитета и исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Министерство спорта РФ в пятницу объявило, что рассматривает одно из произведений Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов вместо гимна страны

"Я в свое время говорил, что надо брать Высоцкого, у него много спортивного текста, понятого только нам, россиянам, - сказал Тарпищев. - Это была бы чума. "Разбег, прыжок и стыдно подниматься. Во рту опилки, слезы из-под век". Как это переведешь иностранцам? А у нас бы зашло на ура".