Призер двух Олимпиад тхэквондист Денисенко завершил карьеру

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады 2012 года и серебряный призер Игр 2016 года по тхэквондо Алексей Денисенко завершил спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Денисенко 27 лет. Помимо медалей Олимпиады он выиграл серебро чемпионата мира 2015 года и бронзу мирового первенства 2019 года. Также спортсмен был бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года.

"Да, он завершил карьеру. Он будет помогать в подготовке олимпийцев к Играм в Токио, а на соревнованиях больше выступать не будет. Он является спортсменом-инструктором, поэтому это его прямые обязанности. Он выигрывал медали на двух Олимпиадах, его опыт и как спарринг-партнера, и как опытного спортсмена очень важен для нас", - сказал Иванов.

Денисенко награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.