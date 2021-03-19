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Кризис в российской легкой атлетике

Легкоатлет Иванюк заявил, что ему хватит двух дней на документы на нейтральный статус

Спортсмен отметил, что у него в этой сфере уже богатый опыт

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк готов приступить к сбору документов для оформления статуса нейтрального спортсмена сразу после получения полной информации от международной федерации. Об этом Иванюк сообщил ТАСС.

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Совет World Athletics 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более десяти спортсменов без права замены.

"Я готов хоть сейчас начать собирать документы для оформления нейтрального статуса. Учитывая мой опыт, пары дней хватит, чтобы все подготовить. Мы очень соскучились по международным стартам. Да, перед нами опять будут возникать всяческие проблемы, вызванные ковидом, но мы очень изголодались, поэтому эти трудности нас не страшат", - сказал Иванюк.

Иванюк выступал на международных стартах в статусе нейтрального спортсмена с 2017 по 2019 год.

"Я планирую начать сезон в мае, но, несмотря на имеющийся голод, у меня не будет очень много стартов. Для меня главное - это Игры в Токио, и к ним я хочу как можно лучше себя подвести, выступая на предолимпийских турнирах", - добавил спортсмен. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Сейчас я тренируюсь у себя дома в Смоленске, на сборы мы пока не едем", - заключил Иванюк.

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Кризис в российской легкой атлетике
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