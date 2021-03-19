"Монако" не разрешил Головину сыграть за сборную на территории России

ТАСС, 19 марта. Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, не разрешил полузащитнику Александру Головину отправиться в Сочи на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против команды Словении. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч между сборными России и Словении пройдет 27 марта в Сочи. Решение обусловлено тем, что Головин, приехав в Сочи, по возвращении в Монако был бы вынужден отправиться на карантин минимум на пять дней. При этом российский полузащитник сможет сыграть в гостевых матчах против команд Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта), поскольку эти страны являются членами Евросоюза.

Головину 24 года, он выступает за "Монако" с 2018 года, в текущем сезоне провел за клуб 15 матчей, забив четыре гола и отдав шесть голевых передач. В составе сборной России полузащитник провел 33 матча, забив пять мячей. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в России.