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Турнир претендентов по шахматам

Решение о допуске зрителей на турнир претендентов будет принято вместе с Роспотребнадзором

Соревнования в Екатеринбурге, приостановленные весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновятся 19 апреля
© Алексей Колчин/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение по вопросу допуска зрителей на турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге будет принято в апреле совместно с Роспотребнадзором. Об этом ТАСС рассказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

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Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля. В марте 2020 года участники успели провести все партии первого круга.

"На 13 апреля запланирована пресс-конференция перед возобновлением нашего турнира. Очень рады, что он несмотря ни на что состоится в Екатеринбурге, хотя поползновения наших недоброжелателей, чтобы отобрать у нас это право, были. Но очень большую работу проделал глава FIDE [Международной шахматной федерации] Аркадий Дворкович, чтобы Россия провела вторую часть", - сказал Карпов.

"В апреле же, ближе к возобновлению, будет принято решение - будет проводиться турнир со зрителями или без. А может, будет допущено ограниченное количество, - предположил Карпов. - Сейчас все меняется еженедельно, и мы поэтому постоянно находимся на связи с Роспотребнадзором. Решение по зрителям будет принято совместно".

Участники турнира претендентов успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).

Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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