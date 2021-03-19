Итальянец Хофер выиграл спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 19 марта. Итальянец Лукас Хофер стал победителем спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 27,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (отставание - 4,0 секунды; 0 промахов), третьим стал представитель Норвегии Тарьей Бё (+14,4; 0).
Россиянин Евгений Гараничев, занявший 11-е место (+1.01,8; 0), показал свой лучший результат в сезоне, Матвей Елисеев стал 21-м (+1.18,7; 1), Эдуард Латыпов - 23-м (+1.22,8; 2), Александр Логинов - 26-м (+1.25,2; 1), Кирилл Стрельцов - 64-м (+2.29,8; 1) Карим Халили - 68-м (+2.36,9; 3).
По итогам сезона победителем спринтерского зачета Кубка мира стал норвежец Йоханнес Бё, в его активе 359 очков. Второе и третье места заняли его соотечественники Стурла Легрейд (319) и Тарьей Бё (318). Лучшим из россиян стал Латыпов, расположившийся на 16-й строчке (177).
Спринт стал последней гонкой, вошедшей в зачет Кубка наций. Команда России сохранила максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира, заняв четвертое место (6 833). Победу в зачете одержала сборная Норвегии (8 061), вторыми стали французы (7 298), третьими - немцы (6 978).
Этап в Эстерсунде завершится 21 марта.
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