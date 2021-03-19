Мацуев: концерт для фортепиано с оркестром №1 Чайковского был бы правильной заменой гимну

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского был бы правильной заменой российскому гимну на предстоящей Олимпиаде, если это не противоречит критериям, по которым будет выбираться музыка. Такое мнение ТАСС высказал пианист Денис Мацуев.
Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу сообщил, что рассматривает одно из произведений Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов вместо гимна страны.
"Я был среди первых, кто предложил в данных условиях использовать произведения наших классиков - Чайковского или Рахманинова, - сказал Мацуев. - Их произведения знает весь мир, что, впрочем, как раз и не соответствует условиям тех, кто нас в последнее время старается унижать".
"Если без шуток, то первый концерт Чайковского - это было бы правильным выбором. Это наш композитор, сентиментальный, романтичный, душевный. Я играл этот концерт более 500 раз по всему миру, и эту великую музыку все ассоциируют с Россией. Но сейчас, опять же, надо понимать критерии, по которым должен делаться выбор", - добавил Мацуев.
Ранее фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского звучал при награждении российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту. Также эта музыка прозвучит в случае побед российских фигуристов на чемпионате мира, который пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". 12 марта портал Inside the Games сообщил, что CAS отклонил это предложение. Окончательное решение остается за МОК.