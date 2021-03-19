Мацуев: концерт для фортепиано с оркестром №1 Чайковского был бы правильной заменой гимну

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского был бы правильной заменой российскому гимну на предстоящей Олимпиаде, если это не противоречит критериям, по которым будет выбираться музыка. Такое мнение ТАСС высказал пианист Денис Мацуев.

Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу сообщил, что рассматривает одно из произведений Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов вместо гимна страны.

"Я был среди первых, кто предложил в данных условиях использовать произведения наших классиков - Чайковского или Рахманинова, - сказал Мацуев. - Их произведения знает весь мир, что, впрочем, как раз и не соответствует условиям тех, кто нас в последнее время старается унижать".

"Если без шуток, то первый концерт Чайковского - это было бы правильным выбором. Это наш композитор, сентиментальный, романтичный, душевный. Я играл этот концерт более 500 раз по всему миру, и эту великую музыку все ассоциируют с Россией. Но сейчас, опять же, надо понимать критерии, по которым должен делаться выбор", - добавил Мацуев.