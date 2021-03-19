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Зимние олимпийские виды спорта

Российские фристайлисты завоевали золото в акробатике на юниорском чемпионате мира

Анастасия Прыткова, Артем Потапов и Арсений Вагин победили в командных соревнованиях

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Российские фристайлисты Анастасия Прыткова, Артем Потапов и Арсений Вагин выиграли золото в командных соревнованиях по акробатике на проходящем в Красноярске юниорском первенстве мира по фристайлу и сноуборду.

В общей сумме победители набрали 257,03 балла.

Команда из Белоруссии в составе Анны Деруго, Игоря Дробенкова и Макара Митрофанова с результатом 245,56 балла заняла второе место.

На третьем месте расположилась еще одна команда из России в составе Есении Пантюховой, Дениса Сляднева и Ильдара Хакимова.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир в России проходит впервые.

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Зимние олимпийские виды спорта
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