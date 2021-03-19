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Сборные по хоккею

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдет со зрителями

Турнир пройдет в США в апреле - мае

ТАСС, 19 марта. Международная федерация хоккея (IIHF) открыла продажу билетов на матчи чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Турнир пройдет с 25 апреля по 6 мая в США. Болельщики, желающие посетить игры первенства мира, должны будут соблюдать ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Продажа билетов, которые имеют вид пропусков сроком на один день, открыта на игры предварительного раунда, а также на четвертьфиналы. Информация о билетах на полуфинальные игры и матчи за медали будет объявлена позже.

Чемпионат мира среди юниоров проводится ежегодно, в 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. США примут юниорское первенство мира в третий раз, в России соревнования проводились четырежды. Рекордсменом по количеству побед является сборная США (10 титулов), россияне побеждали три раза, пять раз завоевывали серебряные и три раза бронзовые награды. Действующий победитель юниорского чемпионата мира - сборная Швеции. 

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