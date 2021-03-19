Черчесов прокомментировал вызов футболиста Мухина в сборную России

ТАСС, 19 марта. Тренерский штаб сборной России по футболу рассматривает полузащитника московского "Локомотива" Максима Мухина как боевую единицу. Об этом главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил в эфире телеканала "Матч Премьер".

Лунев и Мухин вызваны в сборную России по футболу на матчи отбора чемпионата мира

В пятницу в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года были вызваны Мухин и голкипер петербургского "Зенита" Лунев, которые заменят полузащитника столичного "Спартака" Романа Зобнина и вратаря "Сочи" Сослана Джанаева, получивших повреждения. 19-летний Мухин впервые получил приглашение в национальную команду.

"На сборах он великолепно выглядел, это подтвердили и первые игры, - сказал Черчесов. - У него есть качества, которые нас устраивают: он мобильный, объемный. Некоторые травмы дают возможность посмотреть молодежь, но это не какой-то аванс. Мы на него рассчитываем, как на боевую единицу".

Черчесов рассказал, почему не вызван в сборную полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, имеющий опыт выступлений за национальную команду. "Газинский лежит с температурой, никаких шансов вызвать его нет. Но все равно [приглашение получил бы] Мухин, потому что это разные игроки", - добавил главный тренер сборной России.

24 марта сборная России на выезде сыграет против команды Мальты, 27 марта - дома с командой Словении, 30 марта - в гостях против словаков.