Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Бивол проведет бой 1 мая в Великобритании

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол проведет свой следующий бой 1 мая в Великобритании в рамках вечера бокса компании Matchroom Boxing. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Мир бокса".

Бивол не выходил на ринг с октября 2019 года. Перерыв был связан с пандемией коронавируса. Соперником 30-летнего россиянина станет британский боксер Крэйг Ричардс, который занимает седьмое место в рейтинге WBA. В этом бою Бивол будет защищать титул в седьмой раз.

"Я очень рад, что назначена дата моего следующего поединка, - сказал Бивол. - Я долго не боксировал, и у меня уже чешутся руки, хочется вернуться на ринг. Думаю, после длительного простоя - это хороший бой, мне будет интересно боксировать в Британии с местным боксером. Знаю, что британские болельщики любят красивый бокс, и постараюсь их не разочаровать".

Главным событием вечера бокса станет поединок двух супертяжеловесов британца Дерека Чисоры и новозеландца Джозефа Паркера.

Всего на счету Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Ричардсу также 30 лет, он провел 18 боев, в 16 из которых одержал победы (9 нокаутом).