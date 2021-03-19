Лямся высоко оценил игру вратаря "Салавата Юлаева" Метсолы в матче против "Ак Барса"

"Ак Барс" на домашней площадке в овертайме одержал победу над "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1 и удвоил преимущество в серии. Третий матч противостояния пройдет в Уфе 21 марта.

"Сегодня у нас хорошая вратарская линия. Что касается игры Метсолы, сегодня он провел прекрасный матч, и я вас уверяю, что сегодня мы проиграли не из-за голкипера", - сказал Лямся.