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КХЛ

Лямся высоко оценил игру вратаря "Салавата Юлаева" Метсолы в матче против "Ак Барса"

Уфимский клуб проиграл вторую встречу серии второго раунда плей-офф

КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола провел прекрасный матч против казанского "Ак Барса" в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Салавата Юлаева" Томи Лямся.

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"Ак Барс" на домашней площадке в овертайме одержал победу над "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1 и удвоил преимущество в серии. Третий матч противостояния пройдет в Уфе 21 марта.

"Сегодня у нас хорошая вратарская линия. Что касается игры Метсолы, сегодня он провел прекрасный матч, и я вас уверяю, что сегодня мы проиграли не из-за голкипера", - сказал Лямся.

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