Непомнящий победил Карлсена и вышел в финал шахматного онлайн-турнира

ТАСС, 19 марта. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл на тай-брейке действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в полуфинале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

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В пятницу Непомнящий и Карлсен во второй раз провели четыре партии в быстрые шахматы. В первом матче сильнее оказался россиянин (2,5:1,5), во втором победу с аналогичным счетом одержал норвежец. Был назначен тай-брейк, в котором победил Непомнящий.

В другом полуфинале нидерландец Аниш Гири во второй раз победил американца Уэсли Со (2,5:1,5) и вышел в финал турнира.

Решающие матчи пройдут в субботу и воскресенье.

Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом $220 тыс. - первый турнир в шахматном туре 2021 года, организованном Карлсеном, он носит статус одного из четырех "мейджоров". Общий призовой фонд тура, который состоит из девяти турниров и гранд-финала, составляет $1,5 млн.