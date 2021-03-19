Лукоянов: "Ак Барсу" удалось победить "Салават Юлаев" благодаря характеру и терпению

КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Вторая игра в серии с уфимским "Салаватом Юлаевым" стала для хоккеистов казанского "Ак Барса" самой сложной в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам заявил капитан "Ак Барса" Артем Лукоянов.

"Ак Барс" на домашней площадке в овертайме одержал победу над "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1 и удвоил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ. Третий матч противостояния пройдет в Уфе 21 марта.

"Безусловно, это самая тяжелая игра, мы все знаем, что играем с хорошим соперником, это топ-клуб. Я не думаю, что в плей-офф выходят команды, играющие спустя рукава. Поэтому нам она далась тяжело, и в тот же момент мы проявили характер, терпение. Сегодняшняя победа - награда для нас", - сказал он.

Лукоянов считает, что вторая игра в серии отличалась от первой большим количеством силовых приемов со стороны обеих команд. "Первый период был достаточно жесткий - может быть не на 100%, но чуток вышли где-то неготовыми. Наверное, кто-то думал, что соперник будет таким же, как в первой игре, но они показали зубы, против них было тяжело играть, но мы уважаем соперника и дали хороший бой. Я думаю, что болельщикам обеих команд игра понравилась", - добавил хоккеист.