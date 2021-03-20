Роналду признан лучшим игроком прошлого сезона в Италии по версии ассоциации футболистов

ТАСС, 20 марта. Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В сезоне-2019/20 Роналду провел за "Ювентус" 33 матча в чемпионате Италии, забил 31 гол и отдал 6 голевых передач.

Лучшей командой прошедшего сезона была признана "Аталанта", возглавляющий ее Джан Пьеро Гасперини стал лучшим тренером. По итогам сезона-2019/20 команда заняла третье место в таблице чемпионата Италии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила будущему финалисту турнира - французскому ПСЖ (1:2). За "Аталанту" выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций в составе сборной Португалии. За "Ювентус" он выступает с 2018 года.