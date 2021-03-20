"Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Тарасенко реализовал победный буллит

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе "Сан-Хосе" отличился Райан Донато (36-я минута). У "Сент-Луиса" единственную шайбу забросил Тайлер Бозак (47).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями, но реализовал победный для команды буллит в послематчевой серии и стал первой звездой матча, форвард провел шестую игру после возвращения на лед. В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. Российский защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов также не сумел отличиться.

"Сент-Луис" прервал серию из пяти поражений и занимает 4 строчку в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 35 очков в 30 матчах. "Сан-Хосе" проиграл третью встречу кряду и идет на седьмой позиции с 26 очками за 28 игр. Следующий матч команды проведут 21 марта в Сан-Хосе.