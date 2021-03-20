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Футбол в Италии

СМИ: "Милан" ставит приоритетной целью приобретение футболиста ЦСКА Влашича летом

Клуб также намеревается приобрести сербского нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича

ТАСС, 20 марта. Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич является приоритетной целью итальянского футбольного клуба "Милан" в летнюю трансферную кампанию. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, "Милан" также намеревается приобрести сербского нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича. В субботу Gazzetta dello Sport вышла с обложкой на первой полосе с изображениями Влашича и Влаховича и надписью "Это Миланич".

Сообщается, что "Милан" приобретет Влашича в случае, если не продлит контракт турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. Также отмечается, что клуб намерен сохранить в составе 39-летнего шведа Златана Ибрагимовича, контракт с которым закончится нынешним летом.

По данным портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего Влашича оценивается в €30 млн. ЦСКА арендовал хорвата у английского "Эвертона" в 2018 году, через год игрок был выкуплен за €15,7 млн (по данным портала Transfermarkt). Нынешний контракт Влашича с армейским клубом действует до июля 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей в разных турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач.

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