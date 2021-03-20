СМИ: "Милан" ставит приоритетной целью приобретение футболиста ЦСКА Влашича летом

ТАСС, 20 марта. Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич является приоритетной целью итальянского футбольного клуба "Милан" в летнюю трансферную кампанию. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, "Милан" также намеревается приобрести сербского нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича. В субботу Gazzetta dello Sport вышла с обложкой на первой полосе с изображениями Влашича и Влаховича и надписью "Это Миланич".

Сообщается, что "Милан" приобретет Влашича в случае, если не продлит контракт турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. Также отмечается, что клуб намерен сохранить в составе 39-летнего шведа Златана Ибрагимовича, контракт с которым закончится нынешним летом.

По данным портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего Влашича оценивается в €30 млн. ЦСКА арендовал хорвата у английского "Эвертона" в 2018 году, через год игрок был выкуплен за €15,7 млн (по данным портала Transfermarkt). Нынешний контракт Влашича с армейским клубом действует до июля 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей в разных турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач.