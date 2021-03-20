Семин заявил, что с ним никто не связывался по поводу назначения главным тренером "Ротора"

Ранее портал "Чемпионат.com" со ссылкой на источники сообщил, что "Ротор" готовит предложение 73-летнему специалисту. В пятницу клуб объявил об уходе Александра Хацкевича с поста главного тренера.

"Первый раз об этом слышу, - сказал бывший главный тренер "Локомотива" Семин. - Со мной никто не связывался. Пошел бы я в "Ротор"? Вы акцентируете внимание только на одном. Не буду отвечать на этот вопрос".

Семин работал в "Локомотиве" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020 годах, под его руководством клуб стал трехкратным чемпионом России и шесть раз выиграл Кубок России. В мае 2020 года было объявлено, что "Локомотив" не будет продлевать соглашение с Семиным, вместо него главным тренером команды стал серб Марко Николич.

После 23 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ротор" занимает 13-е место (зона переходных матчей за право остаться в лиге на следующий сезон) в таблице, набрав 18 очков. Отставание от 12-й строчки, гарантирующей место в лиге на следующий сезон, составляет восемь очков, отрыв от зоны прямого вылета - четыре очка.