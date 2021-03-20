Олимпийский чемпион лыжник Сундбю объявил о завершении выступлений за сборную Норвегии

ТАСС, 20 марта. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю завершил выступления за сборную Норвегии. Об этом он заявил в интервью телеканалу NRK.

36-летний лыжник на прошедшем чемпионате мира в германском Оберстдорфе выступил только в гонке на 15 км, став седьмым.

"Гонка на чемпионате мира была для меня последней. Я выдохся, с меня хватит, - сказал Сундбю. - С одной стороны, я был близок к медали, но нельзя отрицать того, что со мной происходило на протяжении этого года".

Спортсмен намерен сосредоточиться на выступлениях в марафонах. "Больше не буду ставить цели завоевать медали или отбираться в сборную. Планирую бежать марафоны", - отметил он.

Норвежцу принадлежит рекорд Кубка мира по количеству набранных за сезон очков (2 634). Сундбю трижды выигрывал общий зачет Кубка мира (2014, 2016, 2017), дважды - многодневку "Тур де Ски" (2014, 2016). В июле 2016 года он был дисквалифицирован на два месяца и лишен побед в Кубке мира сезона-2014/15 и "Тур де Ски" (2015), так как был уличен в превышении максимальной дозы разрешенного к использованию препарата от астмы.

В активе Сундбю две золотые, две серебряные и бронзовая медали Олимпийских игр, четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.