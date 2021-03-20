"Бавария" не разрешила Левандовскому сыграть за сборную Польши против команды Англии

ТАСС, 20 марта. Германский футбольный клуб "Бавария" не разрешил нападающему Роберту Левандовскому отправиться в Лондон в составе сборной Польши на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против команды Англии. Об этом сообщил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич, которого цитирует агентство SID .

Матч между сборными Англии и Польши пройдет 31 марта на лондонском стадионе "Уэмбли". Решение обусловлено тем, что Левандовский по возвращении в Германию был бы вынужден отправиться на карантин на 14 дней. При этом нападающий сможет сыграть в гостевом матче против команды Венгрии (25 марта) и домашнем против сборной Андорры (27 марта), поскольку Венгрия и Польша являются членами Евросоюза.

"Если правило карантина останется, то мы не сможем отпустить Левандовского", - сказал Салихамиджич.

Также руководство клуба не отпустило защитника Давида Алабу на матч сборной Австрии с командой Шотландии, который состоится в Глазго 25 марта. Футболист может сыграть в домашних встречах против команд Фарерских островов (28 марта) и Дании (31 марта).

Левандовскому 32 года, в текущем сезоне он забил 39 голов в 35 матчах за "Баварию". В сезоне-2019/20 он с командой из Мюнхена стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 голов и сделал 10 голевых передач, показав лучшую результативность за сезон в своей карьере. В декабре 2020 года Левандовский был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).